El Servicio Meteorológico Nacional informó la llegada de tormentas fuertes acompañadas por lluvias intensas y ocasional caída de granizo en Mar del Plata y la zona.

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Se trata de un aviso a muy corto plazo, por lo que las condiciones pueden presentarse de manera repentina y con fuerte intensidad durante las próximas horas. Según lo informado, los fenómenos deberían finalizar antes del anochecer de este lunes.

Ante esta situación, se recomienda circular con mucha precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito, especialmente en sectores donde pueda acumularse agua.

También se aconseja asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas para evitar accidentes por ráfagas o tormentas, y no sacar la basura fuera del horario permitido para impedir que se tapen desagües y bocas de tormenta.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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