SUTCAPRA difundió un comunicado en el que repudió declaraciones de Fito Páez contra trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (CAP), a raíz de lo ocurrido en Mar del Plata, y reclamó respeto para quienes se desempeñan en esa actividad.

Ads

Desde el sindicato aclararon que no justifican hechos de violencia ni conductas fuera de la ley, pero remarcaron que tampoco aceptan expresiones despectivas hacia los trabajadores.

“No aceptamos que se insulte, humille o deshumanice a trabajadores que cumplen con su tarea”, señalaron desde la organización.

En el comunicado también destacaron que los trabajadores CAP forman parte de una actividad regulada por la Ley 26.370 y que deben estar capacitados, habilitados y registrados para cumplir sus funciones.

Además, SUTCAPRA reclamó a productores y organizadores de eventos que contraten empresas habilitadas de Control de Admisión y Permanencia, con personal registrado y capacitado.

Ads

Finalmente, el sindicato remarcó que desde hace 20 años trabaja en la defensa y profesionalización de la actividad.

Ads