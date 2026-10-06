Después de un lunes inestable, el martes continuará con bastante nubosidad y sin una mejora definitiva en las condiciones del tiempo. Durante las primeras horas se espera un ambiente fresco, mientras que por la tarde la temperatura tendrá un leve ascenso.

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La máxima prevista será cercana a los 15°C y la mínima se ubicará alrededor de los 10°C. Hacia la segunda mitad del día aumentará la inestabilidad y podrían registrarse lloviznas aisladas.

El viento soplará principalmente desde el sector este y noreste, con intensidad leve a moderada. En algunos momentos podrían registrarse ráfagas más fuertes, especialmente en sectores costeros y abiertos.

La humedad también tendrá protagonismo y se mantendrá elevada durante buena parte de la jornada, con valores que podrían superar el 80% en las primeras horas y durante la noche.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un martes fresco, húmedo y con cielo cubierto, en la previa de un miércoles que podría presentar nuevamente condiciones más inestables y mayores probabilidades de lluvia.

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