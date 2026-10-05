El Museo Municipal José Hernández, ubicado en el kilómetro 14,5 de la Ruta 226, presentó su programación para octubre con una agenda que incluye muestras permanentes, exposiciones temporarias, visitas guiadas y actividades educativas.

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Durante todo el mes, el museo abrirá de lunes a domingos de 10 a 16, con último ingreso a las 15.30. Los miércoles permanecerá cerrado. Además, el lunes 12 de octubre funcionará con un horario especial de 11 a 16.

Entre las propuestas se encuentra la muestra permanente, que recorre distintos momentos de la historia local y regional, desde la presencia de los pueblos originarios y la expansión de la frontera hasta las primeras estancias, la historia de la Estancia Laguna de los Padres y la figura de José Hernández junto a su obra más conocida, Martín Fierro.

En el sector exterior continúa la propuesta “Si estas paredes hablaran”, un recorrido con gigantografías que repasan personajes y momentos importantes del desarrollo de la región.

Además, durante octubre podrá visitarse la muestra temporaria “El Alma Gaucha”, del fotógrafo bonaerense Juan Cruz Olivieri. La exposición retrata escenas de la vida rural argentina y busca mostrar de manera directa las costumbres, el trabajo y las tradiciones del interior del país.

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Para el público general habrá visitas guiadas los sábados a las 11, mientras que las instituciones educativas podrán participar los lunes, martes, jueves y viernes, a las 10 y a las 14. Los recorridos duran aproximadamente 45 minutos y requieren reserva previa.

El museo también cuenta con acceso mediante la línea de colectivo 717. Quienes lleguen en transporte público deben bajar en el segundo acceso y caminar unos 800 metros por el Camino del Cabildo Indígena.

Para solicitar información o reservar visitas escolares, se puede escribir a [email protected] o comunicarse al 464-4590.

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