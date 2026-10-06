Un femicidio sacudió este martes por la mañana al barrio Las Heras. Una joven de 27 años fue asesinada de un disparo en el interior de una vivienda ubicada en las inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes.

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Por el crimen fue aprehendido su expareja, un hombre de 38 años, quien fue interceptado por efectivos de la comisaría decimosexta en medio de un operativo cerrojo desplegado en las calles aledañas mientras intentaba darse a la fuga.

El fiscal a cargo de la causa, Carlos Russo, se constituyó de inmediato en la escena del crimen junto a peritos de la Policía Científica y personal de la Jefatura Departamental para coordinar las primeras diligencias judiciales.

En diálogo con El Marplatense desde el lugar del hecho, el funcionario judicial confirmó los primeros avances de la investigación: "Tenemos una femenina muerta, a quien era su pareja detenida y secuestramos dos armas de fuego que esta persona descartó antes de ser aprehendida por personal policial cuando intentaba fugarse", precisó Russo.

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Asimismo, el fiscal indicó que se encuentran abocados al relevamiento de pruebas y testimonios en el lugar: "Estoy recabando los datos y trabajando acá en el lugar del hecho con Científica y todo el personal policial interviniente para precisar toda la situación".

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El trágico hecho fue alertado cerca de las 10:00 mediante un llamado al 911. Al arribar los primeros patrulleros a la finca de Reforma Universitaria y Güiraldes, los efectivos hallaron a la víctima gravemente herida con un impacto de bala. Pese al esfuerzo del personal interviniente, la joven falleció en el lugar a los pocos minutos.

Con los datos recabados entre los vecinos, la Policía montó un rápido rastrillaje en la zona que permitió divisar al sospechoso a pocas cuadras. Durante la persecución, el sujeto intentó deshacerse del armamento antes de ser reducido por la fuerza pública.

Las dos armas de fuego incautadas quedaron bajo custodia en el marco de la causa judicial y serán sometidas a peritajes balísticos para determinar cuál de ellas fue utilizada para perpetrar el ataque mortal.

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