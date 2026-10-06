Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) aplicará una suba del 4,56% en las cuotas 11 y 12 de 2026 del servicio de agua y cloacas. El ajuste forma parte del esquema de actualizaciones bimestrales que la empresa implementa durante el año.

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El incremento se suma al 3,79% que había regido para las cuotas 9 y 10 y se calcula a partir de los indicadores económicos correspondientes a agosto.

Según la documentación oficial, con los valores publicados al 23 de septiembre, el denominado Coeficiente C se ubicó en 266,90%. Ese resultado determina una adecuación efectiva del 4,56% respecto de la cuota 10.

Cómo se calcula la actualización

OSSE utiliza el Coeficiente C para ajustar sus tarifas según la evolución de distintos costos. La fórmula contempla salarios, precios mayoristas, manufacturas, fuerza motriz y gastos de construcción e instalaciones sanitarias.

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Se trata del mecanismo empleado por la empresa para establecer las modificaciones que luego se trasladan a las facturas de los usuarios.

Los aumentos anteriores

Durante 2026, el servicio registró sucesivas actualizaciones. Las cuotas 1 y 2 tuvieron un incremento del 4,3%, mientras que para las cuotas 3 y 4 se aplicó una suba del 3,5%.

Luego, el ajuste fue del 2,72% para las cuotas 5 y 6, del 7,66% para las cuotas 7 y 8 y del 3,79% para las cuotas 9 y 10.

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Con el nuevo aumento del 4,56%, OSSE completará las actualizaciones tarifarias previstas para este año.