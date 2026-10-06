Organizaciones ambientales, colectivos vecinales y agrupaciones territoriales de la zona de Chapadmalal emitieron un duro comunicado para expresar su "más firme repudio" ante la imputación y procesamiento penal de varios de sus integrantes por parte del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata.

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Desde las entidades calificaron el accionar judicial como "ilegal, abusivo, violento e intimidatorio", y advirtieron que representa una amenaza concreta contra el Estado de Derecho al perseguir penalmente a vecinos autoconvocados.

"Defensores ambientales, no delincuentes"

En el pronunciamiento conjunto, las organizaciones subrayaron que los referentes imputados pertenecen a la Asamblea Luna Roja y otros colectivos de la región que llevan adelante una tarea pública y reconocida de concientización, recopilación de información y resguardo de la salud y el entorno natural en la zona sur del partido de General Pueyrredon.

"Las personas afectadas actúan de manera pública y reconocida en la defensa del ambiente y los Derechos Humanos. Deben ser protegidas y nunca perseguidas por el Estado", sostuvieron en diálogo con El Marplatense.

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La vigencia del Acuerdo de Escazú

Un punto central de la denuncia radica en el incumplimiento de la legislación nacional e internacional. Las agrupaciones remarcaron que el accionar del Ministerio Público Fiscal vulnera de manera directa el Acuerdo de Escazú (Ley Nacional 27.566), un tratado ambiental pionero en América Latina y el Caribe.

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Dicho marco normativo no solo garantiza el libre acceso a la información pública, la participación ciudadana y la justicia ambiental, sino que obliga expresamente a los Estados a resguardar la seguridad e integridad de los defensores de derechos ambientales, prohibiendo cualquier tipo de represalia o judicialización por su labor comunitaria.

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