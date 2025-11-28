La Provincia confirmó que los barrios privados del sur de Mar del Plata no tienen permisos hídricos vigentes
La confirmación surgió a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asamblea Ciudadana Luna Roja
La confirmación surgió a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asamblea Ciudadana Luna Roja
Tras un año de clausura, el balneario fue reinaugurado.
Luego de la denuncia de los vecinos, emitieron un comunicado para explicar las tareas que se realizaron en el balneario de la zona sur.
La ONG Surfrider Argentina difundió un comunicado en el que manifestó su apoyo a los vecinos de la zona sur de la ciudad afectados por las irregularidades del balneario.