La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ratificó que no existe ningún permiso o autorización hídrica vigente para los barrios cerrados Barrancas de San Benito, Marayui Country Club, Club de Campo N°2 Marayui y Estancia Santa Sylvina, todos ubicados en el sur del partido de General Pueyrredón.

La confirmación surgió a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asamblea Ciudadana Luna Roja, donde solicitaron datos precisos sobre permisos de obras hidráulicas, delimitación de línea de ribera, visado de planos de mensura y cualquier autorización vigente en torno al uso del recurso hídrico en dos cuencas clave: el arroyo Lobería y el arroyo Seco.

La solicitud incluyó de manera puntual:

El barrio Barrancas de San Benito (Circ. IV – Manzana 386c), atravesado por el Arroyo Lobería y uno de sus tributarios.

(Circ. IV – Manzana 386c), atravesado por el Arroyo Lobería y uno de sus tributarios. Marayui Country Club (Circ. IV – Parcela 417w).

(Circ. IV – Parcela 417w). Club de Campo N°2 Marayui (Circ. IV – Parcela 417a).

(Circ. IV – Parcela 417a). Estancia Santa Sylvina (Circ. IV – Parcela 418).

Primer informe: certificados y permisos vencidos o inexistentes

En junio de 2024, el Departamento de Catastro, Registro y Estudios Básicos había informado sobre la existencia de ciertos certificados y permisos solo como antecedentes históricos, ya sea vencidos o asociados a prefactibilidades previas vinculadas a los desarrollos urbanísticos. El detalle coincidía con lo encontrado en expedientes anteriores.

El documento ahora emitido por la ADA incluye una actualización realizada el 7 de octubre de 2025, a través del sistema oficial de consultas online establecido por la Resolución 2222/19.

Allí, el Departamento de Permisos y Concesiones verificó:

Prefactibilidades hídricas

Aptitudes de obras

Permisos para la explotación del recurso hídrico superficial y subterráneo

Autorizaciones de vuelco de efluentes líquidos

Condiciones de uso del agua para emprendimientos urbanos

En todos los casos, utilizando los CUIT y denominaciones oficiales de los barrios, no se encontró ningún permiso vigente.

Asimismo, el Departamento de Hidrología y SIG volvió a corroborar el informe de 2024, confirmando que la información se mantiene sin cambios y que no se registran habilitaciones actuales en la base de datos del GIS ADA.

Qué implica la falta de permisos

La ausencia de permisos hídricos vigentes significa que estos emprendimientos urbanos:

No cuentan con autorizaciones formales para sus sistemas de captación o explotación de agua.

No tienen aval oficial para obras hidráulicas o infraestructura asociada a cursos y cuerpos de agua.

Carecen de permisos para la disposición o vuelco de efluentes líquidos.

Esto podría representar una situación irregular frente a la normativa provincial que regula el uso del recurso hídrico y la intervención en cuencas.