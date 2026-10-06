Un intenso olor a gas registrado durante la madrugada en varios barrios de la zona norte de Mar del Plata generó alarma entre los vecinos. Sin embargo, desde la empresa Camuzzi Gas Pampeana llevaron tranquilidad a la población y aclararon que no existe riesgo ni peligro de fuga.

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Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi, explicó que la situación fue provocada por un sabotaje en instalaciones de la compañía.

"En la madrugada de hoy tuvimos un hecho vandálico en la estación reguladora de presión El Tejado, ubicada en inmediaciones de la Ruta 2. Quienes ingresaron manipularon el sistema de inyección de odorante", detalló en diálogo con El Marplatense.

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¿Qué es el químico percibido y por qué se siente con fuerza?

Espinosa precisó que el producto derramado es mercaptano, el químico altamente concentrado que se le añade al gas natural para dotarlo de su aroma característico como medida de seguridad preventiva.

Sin peligro de explosión ni toxicidad: La empresa ratificó que no hay pérdida de gas en la red y que la sustancia no resulta nociva para la salud humana.

La empresa ratificó que no hay pérdida de gas en la red y que la sustancia no resulta nociva para la salud humana. Gran dispersión por el viento: Al derramarse mínimas cantidades de mercaptano en estado puro, el viento propagó la percepción de un escape en un amplio sector geográfico.

Personal técnico de Camuzzi trabaja en el predio afectado para neutralizar la sustancia. Se prevé que el olor comience a disiparse progresivamente durante el transcurso de la mañana a medida que se completen los trabajos y actúe la ventilación natural.

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