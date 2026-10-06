Vecinos de distintos barrios de Mar del Plata reportaron durante la mañana de este martes un fuerte olor a gas que generó preocupación. Sin embargo, desde Defensa Civil aclararon que no se trata de gas propiamente dicho, sino del odorante que se utiliza para darle su característico olor.

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Alfredo Rodríguez, de Defensa Civil, explicó que durante la noche se produjo un ingreso no autorizado a una instalación de Camuzzi. “Durante la noche ha incursionado gente, rompieron un portón de entrada, no se sabe si con idea de algún robo o de vandalismo, pero el hecho es que manipularon ciertos artefactos”, señaló.

Según detalló, esa maniobra provocó que se desprendiera el producto utilizado para generar el olor del gas. “Lo que hizo fue que se desprenda el odorante, que es lo que le da el olor a gas. Gas no tiene olor, entonces se le pone artificialmente este odorante, que es lo que ellos han esparcido”, explicó Rodríguez.

El fuerte olor se extendió por la zona y, debido al viento, alcanzó distintos barrios de Mar del Plata. “Ese olor es tan penetrante que abarcó toda la zona y el viento lo llevó a diferentes barrios de Mar del Plata”, indicó.

Rodríguez remarcó que no existe una pérdida de gas ni una disminución en la presión del suministro domiciliario. “La tranquilidad es que no hay ningún escape de gas, por supuesto que no lo hay”, afirmó.

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Mientras tanto, personal de Camuzzi trabaja en el lugar para reducir la intensidad del olor. “Lo que está tratando es de controlar ese olor tan penetrante, con cloro, con neutralizantes, para bajarle justamente su nivel de olor”, explicó el funcionario.

Finalmente, Rodríguez volvió a llevar tranquilidad a los vecinos y aseguró: “Esto es solamente el olor, el gas no, no hay ningún tipo de pérdida”.

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