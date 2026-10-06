La cámara de senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó el pedido de licencia que había solicitado Guillermo Montenegro para volver a ser el Intendente del Municipio de General Pueyrredon.

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Durante la sesión realizada por la tarde, la vicegobernadora y presidente de la Cámara de Senadores provincial, Verónica Magario, dispuso la lectura de la nota presentada por Montenegro este lunes. En la misma, solicitó que se le conceda la licencia extraordinaria, para "reasumir el ejercicio del cargo de Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon" para el que fue electo en 2023.

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Luego de la lectura de la nota, los senadores aprobaron el pedido de Montenegro y Magario ordenó que sea notificado de ello.

Guillermo Montenegro asumió como senador provincial en diciembre del 2025 por la quinta sección electoral en representación de La Libertad Avanza. Una vez retome su rol como intendente, su banca será ocupada por la tandilense María Luján Fiego, quien había integrado el cuarto lugar de la lista libertaria.

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