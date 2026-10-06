Mar del Plata volverá a convertirse en punto de encuentro del ecosistema emprendedor con la 11° edición de MDP Emprende, que se desarrollará el martes 13 de octubre, de 14 a 21, y el miércoles 14, de 11 a 18, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento 2601.

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La propuesta es organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, junto con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Red Intecmar y el acompañamiento de más de 50 instituciones locales.

Durante las dos jornadas habrá actividades destinadas a compartir experiencias, incorporar herramientas, generar contactos y conocer nuevas oportunidades relacionadas con la innovación y el desarrollo de proyectos.

Uno de los momentos destacados será la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, que reunirá en Mar del Plata a proyectos seleccionados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La instancia permitirá presentar iniciativas vinculadas con nuevos productos, servicios y soluciones.

La jornada del martes estará enfocada en inspirar y brindar herramientas concretas. Entre los disertantes se encontrará el artista, cantante y compositor Piru Sáez, quien presentará la charla “Espíritus Rebeldes, Emprendedores Invencibles”, basada en sus experiencias y en los desafíos de construir un camino propio.

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También participará el presidente de la Fundación Médica Mar del Plata, Fernando Santomil, con una exposición sobre el proceso de transformación tecnológica de una institución de salud de alta complejidad y la incorporación de innovación y robótica.

La inteligencia artificial tendrá un espacio central a través del panel “Emprendedores + IA”, con casos reales de aplicación de esta tecnología, mientras que “FACTOS para Emprender 2.0” reunirá historias de jóvenes que transformaron distintas necesidades en proyectos concretos.

Entre los casos que se presentarán estará Artrogrip, un emprendimiento nacido en Mar del Plata que llegó hasta la Asociación del Fútbol Argentino para acompañar la recuperación del arquero de la Selección Emiliano “Dibu” Martínez, como ejemplo de innovación aplicada al deporte.

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La programación del primer día incluirá además un espacio dedicado a las oportunidades que ofrecen los sectores de energía y minería, mesas de mentoría y consultoría, el tradicional Café Emprendedor —centrado este año en inteligencia artificial, sostenibilidad y alianzas para crecer— y un cierre con DJ set y networking.

El miércoles será el turno de MDP Emprende CON3CTA, una propuesta enfocada en innovación, sostenibilidad y negocios con impacto. Allí se conocerán proyectos que trabajan en áreas como biomateriales, productos biodegradables y soluciones vinculadas con la neurodiversidad.

Durante esa jornada también se realizará la final y entrega de los Premios UNMDP INNOVA, destinados a reconocer proyectos científicos, tecnológicos y académicos con potencial emprendedor o de transferencia a la sociedad.

Además, habrá experiencias relacionadas con diseño, compras y logística sostenible, junto con un conversatorio sobre la transformación hacia empresas de impacto, con representantes de las industrias alimenticia, farmacéutica y textil.

El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privado, Guillermo Volponi, destacó que MDP Emprende busca que quienes tengan una idea, un proyecto o una empresa puedan encontrar en la ciudad herramientas, vínculos y oportunidades para crecer.

Asimismo, señaló que la realización de la final provincial en Mar del Plata representa “un reconocimiento al ecosistema que la ciudad viene construyendo” y una oportunidad para mostrar su potencial productivo, tecnológico y emprendedor.

Quienes quieran participar de las actividades y de las mesas de mentoría y consultoría pueden reservar su lugar a través de bit.ly/4yXIyjE.