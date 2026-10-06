La Justicia resolvió sobre la cuestión de fondo vinculada al financiamiento universitario y ordenó al Ejecutivo nacional avanzar con el cumplimiento de la normativa. Desde ADUM confirmaron que mantendrán la movilización prevista para el 15 de octubre, que en Mar del Plata partirá a las 16 desde el Complejo Universitario.

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La Justicia falló sobre la cuestión de fondo vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno de Javier Milei cumplir con lo establecido por la normativa.

“El juez le dijo al Gobierno de Javier Milei que tiene que cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó la dirigente gremial al referirse a la resolución conocida este martes.

Según detalló Araujo, la decisión implica financiar los salarios y las becas tomando como referencia el nivel adquisitivo de diciembre de 2023, además de recomponer el presupuesto general de las universidades y los fondos destinados al sistema científico y tecnológico.

La representante de ADUM aclaró que se trata de una resolución de primera instancia y, por lo tanto, puede ser apelada por el Gobierno nacional. En ese sentido, cuestionó además el Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo al considerar que contempla un nuevo ajuste sobre el sistema público educativo.

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A pesar de la resolución judicial, el sector universitario mantendrá las medidas previstas. “Seguimos convocando a la Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre en todo el país”, expresó Araujo.

En Mar del Plata, la convocatoria será a las 16 en el Complejo Universitario y desde allí los manifestantes marcharán hacia el centro de la ciudad.

Araujo también sostuvo que el Poder Judicial podría aplicar sanciones económicas al Gobierno nacional ante el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la urgencia de implementar la Ley de Financiamiento Universitario.

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“También estamos marchando por la democracia, por un Poder Judicial que haga cumplir las leyes”, concluyó la secretaria de ADUM.

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