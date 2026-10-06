Personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre de 32 años en inmediaciones de Teodoro Bronzini y Chacabuco, en Mar del Plata, tras intervenir por un llamado al 911.

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Según la información policial, el hombre se negó a cumplir las órdenes de los efectivos y a proporcionar sus datos personales. Además, los agentes señalaron que se mostró hostil y profirió insultos durante el procedimiento.

En el caso intervino el Juzgado Correccional N.º 2, que dispuso las actuaciones correspondientes. Posteriormente, el hombre fue liberado bajo caución juratoria.

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