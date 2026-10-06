Organizaciones sindicales y sociales se movilizan este martes en Mar del Plata en rechazo a los cambios impulsados por el Gobierno nacional sobre la regulación de la propiedad privada y en defensa del territorio argentino.

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La concentración fue convocada para las 17 en el Monumento a San Martín y, pese a que el Ejecutivo retiró del proyecto el artículo que modificaba la Ley de Tierras, las entidades resolvieron mantener la protesta.

Desde la CTA Autónoma señalaron que la convocatoria continúa vigente porque el reclamo no se limita al porcentaje permitido de extranjerización, sino que también apunta al resto de las reformas incluidas en la iniciativa que se debate en el Senado.

Entre los puntos cuestionados aparecen la posibilidad de habilitar desalojos exprés, cambios en las normas para expropiar tierras y modificaciones sobre la Ley de Manejo del Fuego. En este último caso, el proyecto busca eliminar la disposición que impedía cambiar durante 30 años el uso de un predio rural afectado por incendios.

Las organizaciones también sostienen que, aun con el límite actual del 15% para la propiedad extranjera de tierras, existen distritos donde ese porcentaje ya estaría superado. Por ese motivo, plantean que el reclamo sigue teniendo vigencia más allá del retiro del artículo originalmente cuestionado.

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La CGT Regional acompaña la movilización bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas y el resto de nuestro territorio, también”, y remarcó que el debate involucra cuestiones vinculadas con la soberanía, los recursos naturales y el patrimonio nacional.

La protesta en Mar del Plata se da en paralelo al tratamiento legislativo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado y forma parte de una jornada de reclamos que se replica en distintos puntos del país.

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