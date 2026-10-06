A una década del crimen de Lucía Pérez, un caso que provocó el primer Paro Nacional de Mujeres, sigue sin una sentencia firme y a la espera de una resolución por parte de la Suprema Corte Bonaerense, en contra de uno de los condenados.

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Por eso, tras una larga pelea judicial, la reflexión que realiza Marta Montero, madre de la víctima, es que “están casi como al principio”.

La mujer criticó duramente al Poder Judicial por su desempeño en la causa del crimen de su hija y dijo que el Máximo Tribunal de la Provincia “no tiene otra opción que calificar el hecho como femicidio”.

Lucía Pérez, que vivía con sus padres en Mar del Plata, tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 salió de su casa y nunca volvió. Según la investigación judicial, un día antes había conocido a Farías y a Juan Pablo Offidani en las inmediaciones de la Escuela Media N°3, donde ellos vendían marihuana.

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Al día siguiente, según la acusación, los dos hombres la llevaron a una casa del barrio Alfar, alquilada por Farías, donde Lucía recibió drogas y fue abusada sexualmente. Horas después la trasladaron, ya sin signos vitales, a una unidad sanitaria de Playa Serena, donde los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos.

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Los tres acusados (Farías, Offidani y Alejandro Maciel, señalado por encubrimiento) quedaron detenidos. La fiscalía planteó para Farías el delito de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte, en concurso con femicidio, y para Offidani la figura de partícipe necesario.

Por último, la madre de Lucía dijo: "Estamos luchando en la Corte para que sea femicidio. Entonces, si lo que hicieron con Lucía no fue femicidio, ¿cómo se llama el femicidio? ¿Cuál es el femicidio?“.

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