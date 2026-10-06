La Municipalidad de General Pueyrredon puso en funcionamiento una nueva base del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Parque Camet, ubicada estratégicamente sobre el corredor de la Ruta 11.

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El nuevo espacio tiene como objetivo reforzar la cobertura sanitaria en la zona norte de Mar del Plata, agilizar la llegada de las ambulancias ante situaciones de urgencia y ampliar la atención hacia los barrios cercanos.

La base fue concretada a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud y Obras Sanitarias, organismo que cedió el predio y llevó adelante las tareas de puesta en valor necesarias para adaptar las instalaciones al funcionamiento del servicio.

El lugar cuenta de manera permanente con una ambulancia equipada que opera de 7 a 19, con una dotación integrada por chofer, médico y enfermero.

Entre los sectores que se verán beneficiados de manera directa se encuentran Félix U. Camet, Parque Peña y Alto Camet, además de quienes circulan por la Ruta 11.

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Desde el Municipio explicaron que la apertura responde al crecimiento demográfico registrado en el sector norte y a la necesidad de descentralizar los recursos para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de emergencias.

Del acto de inauguración participaron el intendente Agustín Neme, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, y la vicepresidenta de Obras Sanitarias, Cristina Coria.

Con esta incorporación, el SAME alcanza un total de nueve bases operativas en General Pueyrredon. En lo que va de 2026, el servicio realizó 6.297 atenciones en el distrito.

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