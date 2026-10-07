Una fila de una manzana para conseguir trabajo en Mar del Plata
Cientos de personas participaron de la convocatoria laboral del Arena Mardel Plata. Algunos postulantes llegaron la noche anterior y esperaron durante horas para acceder a una entrevista.
Cientos de personas se acercaron este miércoles al Arena Mardel Plata para participar de una convocatoria laboral destinada a cubrir distintos puestos en el nuevo espacio de espectáculos. La fila rodeó prácticamente toda la manzana y hubo interesados que comenzaron a esperar desde las 23 del martes.
La convocatoria estaba prevista para las 8 en San Martín 4253, donde se encuentra el ingreso al sector de servicios del establecimiento, ubicado en la esquina de Luro y San Juan. El escenario tiene prevista su apertura durante octubre.
Para organizar la atención, se entregaron números y se asignaron horarios estimados para las entrevistas, que se realizaron en una confitería de San Martín y San Juan.
Puestos en distintas áreas
La búsqueda de personal incluye jefe de sala, cajeros, administrativos, acomodadores, bartenders, técnicos, personal de producción y camareros.