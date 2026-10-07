Maximiliano Abad participó de Conxemar, la feria internacional de productos del mar que reúne en Vigo a empresas, compradores, importadores y proveedores de tecnología de distintos países.

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El encuentro permite conocer tendencias de precios, mercados, formatos y nuevas oportunidades para una actividad en la que España es uno de los destinos relevantes para los productos pesqueros argentinos.

“Vigo no es solamente una vidriera: es un mercado. Acá están muchos de los compradores con los que trabaja y compite nuestra industria”, señaló Abad, en diálogo con El Marplatense. Y agregó: “Argentina tiene productos reconocidos internacionalmente, empresas, trabajadores y conocimiento. Lo que necesitamos es generar las condiciones para competir mejor, ganar mercados y generar más trabajo en nuestro país”.

El senador puso el foco especialmente en Mar del Plata y su complejo pesquero exportador. “Nuestra ciudad tiene una industria con capacidad para producir, agregar valor y exportar. Cada oportunidad que nuestra pesca pueda aprovechar en el mundo significa más actividad para nuestras empresas y más trabajo para nuestra gente”, sostuvo.

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Conxemar contó este año con 830 expositores de 30 países. Durante su recorrido, Abad visitó espacios vinculados con maquinaria, cadena de frío, packaging, tecnología y servicios, y tomó contacto con representantes de empresas marplatenses como Grupo Solimeno, Maronti, Buenos Aires Pesca, Ritorno-Sallustio, Ciccioti S.A. y Gaaad Group S.A.

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Además, mantuvo reuniones con el subsecretario de Pesca de la Nación, Antonio López Cazorla; la nueva titular del Consulado General de la República Argentina en Vigo, Silvina Isabel Montenegro; y la representante de Cancillería en el Consejo Federal Pesquero, Paola Guccioni. Los encuentros estuvieron orientados a conocer experiencias y tendencias de una actividad que genera empleo tanto a bordo como en tierra.

En ese marco, Abad volvió a plantear la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras, un reclamo que impulsa en el Senado como parte de una agenda para recuperar competitividad.

“Si queremos multiplicar nuestras exportaciones, tenemos que dejar de castigar a quienes producen y venden al mundo. Eliminar las retenciones es darle a nuestra pesca mejores condiciones para competir”, afirmó.

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Finalmente, sostuvo: “Estamos en Vigo para acompañar a nuestra industria, fortalecer vínculos y conocer hacia dónde va el mercado mundial. Mar del Plata tiene todo para ser protagonista. Tenemos que darle las herramientas para que pueda hacerlo”.