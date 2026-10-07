La Prefectura Naval Argentina (PNA) transmitió un preaviso por condiciones de viento intenso que afectarán a la costa de Mar del Plata entre este miércoles 7 y el sábado 10 de octubre. El fenómeno también alcanzará al Río de la Plata exterior y la costa sudeste de Uruguay.

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la formación de un sistema de baja presión frente a la costa este de la provincia de Buenos Aires provocará un incremento del viento del sector este a partir de la tarde de este miércoles.

En las zonas afectadas se esperan vientos de entre 20 y 30 nudos, con ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 45 nudos.

Mientras que sobre la costa sudeste de Uruguay y el Río de la Plata exterior se prevé una disminución de la intensidad durante la mañana del jueves 8, acompañada por una rotación del viento al sector oeste, en la costa de Mar del Plata las condiciones persistirían hasta la mañana del sábado 10.

A partir de ese momento se espera una disminución gradual de la intensidad del viento. Sin embargo, desde el SMN remarcaron que existe una importante incertidumbre respecto de la ubicación, profundidad y velocidad de desplazamiento del sistema de baja presión.

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Por este motivo, advirtieron que tanto la intensidad de los vientos como el momento previsto para su disminución podrían variar considerablemente en las próximas actualizaciones.

Desde Prefectura recomendaron mantenerse atentos a la evolución de la situación meteorológica y a los avisos de temporal que sean difundidos mediante los boletines de navegación marítima de rutina.