El fiscal Carlos Russo brindó nuevos detalles sobre el femicidio que conmocionó este martes al barrio Las Heras y confirmó que la joven de 27 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego a muy corta distancia.

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En diálogo con El Marplatense, Russo explicó que la información surge de un primer informe médico preliminar y que deberá ser complementada con las pericias correspondientes. “Lo que se había advertido ayer es un disparo de arma de fuego a muy corta distancia, presumiblemente a muy corta distancia”, señaló.

Según precisó el fiscal, el proyectil impactó en la zona izquierda del cuello, donde provocó lesiones en la arteria carótida y la vena yugular. “Eso le produjo la muerte en forma casi inmediata”, afirmó.

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El hecho ocurrió durante la mañana en una vivienda ubicada en inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes. El llamado al 911 se produjo cerca de las 10 y, al llegar, los efectivos encontraron a la víctima gravemente herida. Pese a la intervención del personal de emergencia, murió en el lugar.

Por el femicidio fue aprehendida su expareja, un hombre de 38 años, luego de un operativo cerrojo desplegado en las calles de la zona. El sospechoso fue localizado a pocas cuadras mientras intentaba escapar.

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Durante la fuga, el hombre habría descartado dos armas de fuego, que fueron secuestradas por la Policía y quedaron a disposición de la Justicia. Ahora serán sometidas a las pericias correspondientes para determinar si alguna fue utilizada en el ataque.

Russo se presentó en la escena junto a Policía Científica y personal de la Jefatura Departamental, mientras avanzan las tareas para reconstruir las circunstancias del crimen y reunir testimonios y otros elementos de prueba.

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