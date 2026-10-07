Guillermo Montenegro notificó formalmente al Concejo Deliberante su regreso al frente del Ejecutivo municipal de General Pueyrredon, luego de solicitar licencia como intendente para asumir una banca en el Senado bonaerense.

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La comunicación ingresó este miércoles por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, pocas horas después de que Montenegro confirmara su salida del Senado provincial mediante una licencia. De esta manera, retomará la conducción del gobierno municipal.

Montenegro había dejado la Intendencia el 10 de diciembre pasado para asumir como senador bonaerense por La Libertad Avanza, luego de haber sido electo como representante de la Quinta Sección Electoral en las últimas elecciones legislativas.

Con su regreso, Agustín Neme dejará de ejercer la intendencia de manera interina, función que desempeñó durante los últimos casi diez meses. Por el momento, no fue definido cuál será su próximo rol dentro de la estructura municipal.

Neme mantiene su banca como concejal, por lo que una de las alternativas es que regrese al Concejo Deliberante. También se analiza la posibilidad de que solicite una licencia o, aunque con menor probabilidad, que se incorpore al gabinete municipal en un cargo ejecutivo.

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En sus primeras horas nuevamente al frente del Ejecutivo, Montenegro anunció además una conferencia de prensa para este miércoles a las 11.30 en la sede del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde dará a conocer los principales ejes de esta nueva etapa de su gestión.