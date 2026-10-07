Una facultad fue evacuada este miércoles luego de recibir una grave amenaza en la que se advertía sobre un supuesto atentado dentro del complejo universitario.

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El mensaje, atribuido a un grupo de estudiantes, aseguraba que habían sido colocados dispositivos explosivos en sectores estructurales del edificio y que serían activados posteriormente. Además, incluía amenazas de ataques armados contra las personas que intentaran escapar del lugar.

A raíz de la advertencia, se dispuso el desalojo preventivo de la facultad mientras se activaba el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

La amenaza también incluía expresiones de odio dirigidas contra estudiantes y trabajadores universitarios por sus supuestas posiciones políticas y afirmaba que el grupo contaba con integrantes dentro de distintas unidades académicas.

Por el momento, no está confirmado que los explosivos mencionados en el mensaje existan. La verificación de esa información y la identificación de los responsables quedaron en manos de las autoridades y de los organismos de seguridad que intervienen en el operativo.

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La situación generó preocupación entre estudiantes, docentes y trabajadores de la institución, mientras se desarrollan las tareas preventivas y se intenta determinar el origen del mensaje y si existe algún riesgo concreto para la comunidad universitaria.