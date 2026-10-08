El Puerto de Mar del Plata comenzó a implementar un esquema de prevención ante los posibles efectos que el fenómeno de El Niño podría generar sobre la ciudad y el frente costero durante los próximos meses.

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La iniciativa es impulsada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y contempla una serie de medidas destinadas a anticipar escenarios de riesgo, coordinar respuestas y reforzar sectores sensibles de la infraestructura portuaria.

Uno de los puntos centrales es la creación de un protocolo de acción con cuatro niveles de alerta: verde, amarillo, naranja y rojo. Cada uno tendrá medidas específicas según la intensidad y complejidad de la situación, con el objetivo de ordenar la toma de decisiones y acelerar la respuesta ante una eventual emergencia.

Para avanzar con este esquema se realizaron reuniones con distintos integrantes de la comunidad portuaria. Participaron representantes de Prefectura Naval Argentina, clubes náuticos, cámaras pesqueras, empresas de servicios y otros sectores vinculados con la actividad.

Además, el Consorcio convocó al meteorólogo Pedro Mazza para analizar las características que podría tener El Niño en la región y evaluar posibles períodos de precipitaciones abundantes.

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El trabajo también incluyó una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, el Ministerio de Seguridad y la Autoridad del Agua, donde se revisaron y ajustaron aspectos del protocolo y las medidas de respuesta previstas.

“Desde el primer momento buscamos transformar la información disponible en acciones concretas: reunir a quienes forman parte de la actividad portuaria, establecer un sistema de alertas y definir qué hacer ante cada escenario”, expresó el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez.

Como parte de las acciones preventivas, el organismo también convocó a una licitación para realizar tareas de limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales dentro de la jurisdicción portuaria.

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La intervención apunta a mejorar el escurrimiento y el drenaje del agua ante episodios de precipitaciones intensas, uno de los aspectos considerados clave para reducir riesgos dentro del predio.

Con estas medidas, el Consorcio busca avanzar de manera simultánea en prevención, coordinación e infraestructura, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del Puerto de Mar del Plata frente a fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.