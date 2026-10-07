En el marco del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la Municipalidad de General Pueyrredon, invita a participar el viernes 16 de octubre de una jornada teórico-práctica para aprender y reforzar maniobras fundamentales de reanimación cardiopulmonar, a través del Programa Reanimemos de la Secretaría de Salud,

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El encuentro se llevará a cabo en dos etapas distintas: Un primer módulo exclusivo para personas de la secretaría (8 a 10) y un segundo bloque que estará abierto para toda la comunidad de 10:30 a 13 en el SUM del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó al 250.

La jornada será muy importante para adquirir herramientas precisas, actuar a tiempo y saber que hacer ante una emergencia.

El encuentro se realizará sin inscripción previa y se entregará un certificado de asistencia. Cabe mencionar que para que todos los asistentes puedan realizar correctamente el módulo práctico se admitirán un máximo de 30 personas.

En detalle, el Programa Reanimemos tiene como finalidad brindar charlas acerca de la atención primaria del paro cardiorrespiratorio. El objetivo es prevenir muertes evitables de origen cardiovascular, promover acciones para la toma de conciencia y enseñar las técnicas de reanimación cardiopulmonar.

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Metodología de trabajo

La capacitación se da con la modalidad de clase teórico-práctica. Constará de una presentación inicial y continuará con una descripción y ejecución de la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar.

La fase práctica se divide en estaciones de trabajo, que cada una contará con un instructor a cargo. Los cursantes realizan las maniobras sobre muñecos de simulación y aprenden el correcto uso de los DEA (Desfibrilador externo automático).

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El curso se lleva a cabo en espacios acordes para poder realizar este tipo de prácticas, y en lugares donde los participantes realizan sus actividades diarias, ya que el 70% de los episodios de muerte súbita ocurren fuera de los hospitales (en el hogar, trabajo, clubes, lugares públicos o incluso en la calle), por lo que es necesario formar a la comunidad como primer destinatario de este tipo de emergencias.

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