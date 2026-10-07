La Municipalidad de General Pueyrredon recibió a estudiantes de primer grado de la Escuela Primaria 36 en el cuartel de Defensa Civil, donde participaron de una actividad educativa y recreativa orientada a conocer el funcionamiento del área y adquirir herramientas de prevención.

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Durante la jornada, los alumnos realizaron juegos y propuestas adaptadas a su edad para aprender sobre prevención de accidentes domésticos, nociones básicas de reanimación cardiopulmonar y medidas de cuidado frente a distintas situaciones de riesgo.

La visita también incluyó un recorrido por las instalaciones, la proyección de material audiovisual sobre la historia de Defensa Civil y una merienda junto al personal del cuartel.

El titular del área, Alfredo Rodríguez, destacó la importancia de que los chicos puedan incorporar estos conocimientos y transmitirlos en sus hogares. “De esta manera no solo adquieren conocimientos, sino que también contribuyen a una comunidad más preparada y consciente”, expresó.

La actividad forma parte del cronograma de visitas que Defensa Civil desarrolla con establecimientos educativos del distrito. Las instituciones interesadas en participar pueden solicitar un turno comunicándose al 103.

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