Personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre de 40 años que intentaba sustraer cableado de fibra óptica en inmediaciones de avenida Libertad y Neuquén, en Mar del Plata.

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Según la información policial, los efectivos lo sorprendieron trepado a un poste mientras intentaba cortar los cables. Al advertir la presencia de los agentes, descartó un cuchillo tipo serrucho, que fue secuestrado.

En el caso intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal De La Canale, que ordenó notificar al imputado de la formación de la causa, realizar las diligencias correspondientes y alojarlo en la Unidad Penal 44.

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