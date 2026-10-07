Guillermo Montenegro retomó este miércoles la conducción del Municipio de General Pueyrredon y explicó los motivos de su regreso, luego de casi diez meses como senador bonaerense.

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“Hay una realidad concreta: en los últimos 10 meses cambió. No tiene que ver con lo que estaba haciendo o dejé de hacer y tampoco con Agustín Neme”, sostuvo el intendente.

Montenegro remarcó que su paso por el Senado no había sido pensado como un cargo testimonial, pero aseguró que el escenario político se modificó y que tomó la decisión de volver a Mar del Plata. “Hoy la realidad cambió y me tengo que poner al frente de la situación”, afirmó.

El intendente también se refirió a la seguridad y destacó la necesidad de coordinar acciones con los distintos niveles del Estado pese a sus diferencias con la administración bonaerense. “Tengo diferencias con el gobierno de la Provincia, pero venimos trabajando, coordinando, pensando con Nación y Provincia”, sostuvo.

“Acá hay cosas que son claves: defender a la víctima, meter preso al delincuente y que no salga. No es un tema de jurisdicciones, en esto no hay discusiones políticas. El que está sufriendo es el vecino y nos tenemos que hacer cargo”, agregó.

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Entre los temas que mencionó para esta nueva etapa aparecen el pliego del transporte, que se encuentra en el Concejo Deliberante, las obras de iluminación y asfalto y la preparación de la ciudad para la temporada de verano, donde ubicó a la seguridad como uno de los principales desafíos.

Además, se refirió al estadio José María Minella y manifestó que tiene la necesidad de que “sea una fuente de trabajo”, mientras que aseguró que continúa siguiendo el movimiento accionario de la empresa.

Por último, habló sobre las cámaras de seguridad y explicó que el Municipio realiza tareas de mantenimiento ante roturas y hechos de vandalismo. En ese sentido, planteó la necesidad de reforzar la protección de los equipos y contar con la mayor cantidad posible de cámaras para fortalecer la prevención.