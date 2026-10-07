El exintendente y actual concejal de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, junto a María Eva Ayala, Melisa Centurión y Horacio Taccone, difundió un documento a partir de la reasunción de Guillermo Montenegro al frente del gobierno de General Pueyrredon.

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Pulti consideró que el planteo de Montenegro de trabajar de manera conjunta con las autoridades provinciales en materia de seguridad representa un cambio respecto de la postura mantenida hasta ahora. “Recibimos este anuncio como un cambio positivo y esperemos que se traduzca en hechos concretos”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la seguridad no debería quedar condicionada por las diferencias políticas entre los distintos niveles del Estado. “Montenegro no politice, como se viene haciendo, la relación institucional con el gobierno provincial. Hay que dejar de lado las diferencias y coordinar en conjunto la solución de muchos problemas, comenzando por la inseguridad”, señaló.

Sin embargo, el dirigente de Acción Marplatense sostuvo que la seguridad es solamente una de las problemáticas que atraviesa la ciudad y reclamó que el intendente asuma la conducción frente a otros temas vinculados con la situación económica, los servicios, la infraestructura y el estado de los espacios públicos.

“La realidad de una ciudad que sufre el abandono es la primera exigencia que tiene que asumir Montenegro. La sociedad será la encargada de evaluar la responsabilidad que le cabe por priorizar su carrera política dejando al frente del municipio a un Intendente falto de preparación y ausente”, sostuvo el documento.

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Pulti también cuestionó el impacto de la situación económica sobre Mar del Plata y Batán y reclamó que, por su vínculo con el gobierno nacional, Montenegro transmita “la situación real que viven los marplatenses” frente al cierre de empresas y comercios, la caída del consumo y el desempleo.

El documento presentado por el bloque propone diez ejes de trabajo que incluyen seguridad, salud, transporte y recolección de residuos, atención de las demandas vecinales, espacios públicos, calles y avenidas, obras frente al cambio climático, la situación del estadio José María Minella, las tarifas de OSSE, la relación institucional con la Provincia y la recuperación de distintos planes estratégicos para la ciudad.

Entre las propuestas, Acción Marplatense reclamó la presentación del Plan Integral de Seguridad comprometido en 2020 y propuso conformar un “Frente Único por la Seguridad de los Marplatenses” con participación de los gobiernos municipal, provincial y nacional.

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También pidió avanzar con licitaciones públicas para el transporte y la recolección de residuos, mejorar la atención primaria de salud, recuperar espacios públicos y cámaras de seguridad, y avanzar con obras para mejorar el estado de calles y avenidas.

Respecto del Minella y OSSE, el bloque reclamó que el Ejecutivo resuelva los conflictos vinculados con ambos casos. Además, cuestionó la situación de las instalaciones deportivas y volvió a plantear objeciones sobre los aumentos tarifarios de Obras Sanitarias.

Por último, Pulti reiteró la disposición de su espacio a dialogar con el gobierno municipal. “Nosotros reiteramos nuestra disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones concretas a los problemas que sufren los marplatenses”, afirmó.

“La principal responsabilidad que tiene Montenegro es evitar que se sigan agravando y nosotros estamos comprometidos en contribuir a su solución porque los vecinos no pueden esperar a 2027”, concluyó.