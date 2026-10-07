La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a cuatro años y ocho meses de prisión para Alberto Daniel Navarro, un ex jugador de Aldosivi, por venta de drogas en Mar del Plata.

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La sentencia llevó la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por inadmisibles los recursos presentados por las defensas de Navarro y de Estaban Freiz, el otro condenado.

De esta manera, la sentencia quedó firme para ambos por los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Navarro fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que Freiz recibió una pena de cuatro años y cuatro meses.

Navarro, mayormente conocido como “Beto”, había sido jugador de Aldosivi a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Aunque luego se desempeñó como DJ en fiestas electrónicas en Mar del Plata.

De acuerdo a la investigación del caso, entre agosto de 2021 e inicios de 2022, Navarro comercializó diversos estupefacientes en dosis destinadas a consumidor, siendo la principal éxtasis. La venta se realizaba en su domicilio, bajo la modalidad de delivery o fiestas electrónicas.

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La causa indicó que Navarro fue interceptado por la policía mientras llevaba en su auto 75 comprimidos de MDMA, 4,6 gramos de “cristal” tres bolsas tipo ziploc que contenían ketamina en polvo color violeta. Se encontraron también 63 comprimidos de clefedrona, dinero, una balanza de precisión y posteriormente en los procedimientos se secuestró un arma de fuego.

De acuerdo al expediente judicial, más de 500 horas de escucha telefónicas confirmaron la actividad ilícita que realizaba junto a Freiz, quien estaba vinculado al póker y a las relaciones publicas en boliches.

En 2024 el Tribunal en lo Criminal N.º 4 de Mar del Plata juzgó a los dos imputados y los condenó. Luego, la decisión fue confirmada por el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó el planteo contra el fallo.

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Tras esta decisión las defensas recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el tribunal rechazó el recurso y dejó firmes las condenas.

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