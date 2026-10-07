El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo municipal detalles sobre la situación de distintos polideportivos barriales de General Pueyrredon, luego de denunciar la suspensión de actividades por problemas vinculados con la falta de personal y el mantenimiento de las instalaciones.

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La iniciativa pone el foco en los establecimientos de Libertad, Las Heras, Colinas de Peralta Ramos y Centenario. Según plantearon desde la bancada opositora, el 5 de octubre el Polideportivo Libertad informó que quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” las clases del natatorio correspondientes a los turnos de 18 a 20 por falta de personal de limpieza.

Ante esta situación, los concejales solicitaron conocer cuántas personas fueron afectadas, qué medidas se adoptaron para resolver el inconveniente y cuál es el plazo previsto para restablecer las actividades.

El pedido también busca determinar si existen dificultades similares en los otros polideportivos mencionados y conocer cómo se encuentran actualmente los servicios de limpieza y mantenimiento en cada uno de ellos.

Además, desde Acción Marplatense reclamaron precisiones sobre el estado de la infraestructura, las tareas de mantenimiento realizadas y las obras o reparaciones que todavía permanecen pendientes.

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En particular, el proyecto menciona una interrupción de actividades en el gimnasio del Polideportivo Centenario y solicita información sobre las causas, las intervenciones necesarias y los tiempos previstos para su reapertura.

Desde el bloque remarcaron que estos espacios cumplen una función que va más allá de la práctica deportiva, al ofrecer propuestas recreativas y formativas para niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y familias de distintos barrios.

En ese sentido, sostuvieron que garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad, mantenimiento e infraestructura es necesario para asegurar la continuidad de las actividades y preservar el rol social y comunitario de los polideportivos barriales.

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