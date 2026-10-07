Efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) detuvieron a un joven de 18 años mientras circulaba en una moto Honda Navi. Cuando los agentes revisaron los datos del vehículo, confirmaron que tenía un pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraída recientemente en la zona de Bayley al 1500.

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El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de Tetamanti y Ayolas. Allí, el joven fue interceptado mientras se desplazaba en el rodado recuperado.

En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia, conducida por el fiscal Dr. Arévalo, quien dispuso iniciar las actuaciones correspondientes bajo la carátula de "Robo". Las diligencias policiales y los procedimientos de rigor quedaron a cargo del personal de la Comisaría Decimosexta.

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