Mar del Plata tendrá este jueves una jornada marcada por el mal tiempo, con condiciones húmedas, cielo mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones durante distintos momentos del día.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima rondará los 10°C, mientras que la máxima se ubicará cerca de los 14°C a 15°C, por lo que se espera un ambiente fresco durante toda la jornada.

Las lluvias podrán presentarse desde las primeras horas y mantenerse de manera intermitente, con mejoras temporarias. El cielo continuará mayormente cubierto y la sensación térmica podría mantenerse por debajo de la temperatura real en algunos momentos.

El viento será otro de los protagonistas del día. Se prevé que sople principalmente del sector sudeste, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían superar los 35 a 40 km/h, especialmente hacia la tarde.

En cuanto a la humedad, se mantendrá elevada y podría ubicarse cerca del 90%, un factor que reforzará la sensación de frío y el ambiente húmedo característico de la jornada.

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En síntesis, será un jueves para salir con abrigo y paraguas: temperaturas bajas, cielo cubierto, viento y chances de lluvia durante buena parte del día.

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