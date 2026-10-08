Tras el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles y jueves por tormentas persistentes e intensas, acompañadas por vientos del este y ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, se registraron 35 intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Por el momento, no hay evacuados.

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Los barrios donde se concentraron los reclamos fueron Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas. Según se informó, no se registran grandes acumulaciones de agua y la situación permanece estable.

Entre los principales inconvenientes reportados se encuentran problemas de cableado y servicios, además de árboles caídos y tareas de poda.

También se atendieron situaciones vinculadas con postes y columnas caídas o que debían ser verificadas, una pérdida de gas, una pérdida de agua en la vía pública y un desprendimiento de mampostería. A esto se sumaron un semáforo afectado y una obra que presentó inconvenientes.

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