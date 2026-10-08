El encuentro será el sábado a la noche en Av. Colón 846, donde se reconocerá el trabajo de los profesionales que ejercen en Mar del Plata y en las distintas sedes que integran el distrito.

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Como parte de la celebración, el Colegio distinguirá a los matriculados que cumplen 25 y 40 años de trayectoria profesional.

La actividad se desarrollará en un año en el que la mesa de gestión mantiene como ejes de trabajo la capacitación y actualización profesional, la seguridad en las obras, la incorporación de nuevas tecnologías y el vínculo con la comunidad.

El encuentro permitirá además compartir los desafíos actuales del ejercicio profesional y poner en valor la trayectoria de quienes forman parte del Colegio.

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