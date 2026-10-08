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El Colegio de Técnicos prepara la celebración de su día
El 10 de octubre a partir de las 20hs se realizará una cena de camaradería para celebrar el Día del Técnico junto a sus matriculados y matriculadas.
El encuentro será el sábado a la noche en Av. Colón 846, donde se reconocerá el trabajo de los profesionales que ejercen en Mar del Plata y en las distintas sedes que integran el distrito.
Como parte de la celebración, el Colegio distinguirá a los matriculados que cumplen 25 y 40 años de trayectoria profesional.
La actividad se desarrollará en un año en el que la mesa de gestión mantiene como ejes de trabajo la capacitación y actualización profesional, la seguridad en las obras, la incorporación de nuevas tecnologías y el vínculo con la comunidad.
El encuentro permitirá además compartir los desafíos actuales del ejercicio profesional y poner en valor la trayectoria de quienes forman parte del Colegio.