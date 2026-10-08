A diez años del crimen de Lucía Pérez, sus padres, Guillermo y Marta, renovaron el reclamo de justicia y volvieron a cuestionar el tratamiento judicial que tuvo la causa. Durante una entrevista, remarcaron que continúan exigiendo que la muerte de su hija sea reconocida como un femicidio y hablaron sobre el impacto que, según sostienen, tiene el narcotráfico en los barrios.

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“Estamos acá hoy después de 10 años. En este momento ya hace 10 años se llevaron a Lucía y se encadenó todo y nos quedamos sin Lucía”, expresó Guillermo Pérez, quien destacó que la lucha de la familia continúa. “Tenemos que llevar otra mirada. El tribunal y lo acusatorio tienen que estar puestos de otra manera para que esto lleve una condena como corresponde. Ahora estamos en una etapa de injusticia. Esperemos que haya justicia”, afirmó.

El padre de Lucía sostuvo que las condenas vinculadas al caso ya fueron cumplidas por los acusados y planteó que todavía queda pendiente determinar una condena por el crimen de su hija. “Lo que sí siempre, de ahí venimos para adelante, es para ver cuáles son las condenas por el crimen de Lucía. Por el femicidio de Lucía”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la familia mantiene su reclamo ante la Justicia. “Esto es un femicidio. Lo que pasó con Lucía es un femicidio. Entonces, por lo tanto, debe ser condenado por femicidio, que eso es lo que hemos apelado y hoy estamos en la Corte”, sostuvo Guillermo.

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A lo largo de esta semana, la familia realizó distintas actividades para recordar a Lucía y mantener visible su reclamo. Guillermo explicó que también tienen previsto participar de un congreso en Córdoba y que realizaron un pedido ante el Concejo Deliberante para modificar una situación vinculada con el entorno de sus viviendas. “No queremos un arco al lado de nuestras casas, no queremos un arco conviviendo con nosotros”, expresó, en referencia a su reclamo contra la presencia de sectores vinculados al narcotráfico en el barrio.

Marta Pérez, por su parte, apuntó directamente al avance del narcotráfico y al impacto que tiene sobre los jóvenes. “El narco tomó el poder del Estado. El Estado debería estar en el barrio acompañando a la familia, acompañando a los hijos, acompañando a los chicos. Eso tendría que estar haciendo el Estado. Hoy eso lo hace el narco”, afirmó.

La madre de Lucía sostuvo además que el fenómeno afecta especialmente a los jóvenes y cuestionó el rol que cumplen quienes son utilizados dentro de las estructuras narco. “El narco hace al chico adicto o si no es el que vende, porque nosotros hablamos que somos mujeres y los soldaditos que nos matan todos los días, eso no se ve tampoco y no se habla”, señaló.

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A diez años del crimen, Guillermo y Marta remarcaron que continuarán reclamando justicia y sosteniendo públicamente su postura sobre el caso. “Nosotros nunca nos callamos y siempre dijimos la verdad desde el primer momento”, afirmó Marta, al recordar la lucha iniciada por la familia tras la muerte de Lucía.