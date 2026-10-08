A través de un video publicado en sus redes sociales, el dirigente realizó un balance de su paso por el Municipio y destacó las principales medidas que, según sostuvo, impulsó durante su gestión. Entre los ejes centrales de su mensaje estuvo la seguridad, uno de los temas que marcó buena parte de su administración.

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Gracias de corazón https://t.co/qXOX4Cwjfh — Agustin Neme (@agustin_neme) October 7, 2026



“Me tocó hacerme cargo de este desafío en un contexto y en una coyuntura muy complicada en términos de seguridad en toda la provincia”, señaló al repasar las condiciones en las que asumió.

Neme reivindicó las políticas de seguridad implementadas desde el Municipio y volvió a defender un discurso de mayor firmeza frente al delito. “Para mí, decir que se necesita mano dura contra los delincuentes es de sentido común, aunque muchos me traten de facho”, sostuvo.



Durante los meses que estuvo al frente de la Municipalidad, Neme destacó la incorporación de patrulleros, la creación del cuerpo motorizado de la Patrulla Municipal y la adquisición de vehículos destinados a la Policía Bonaerense. También puso el foco en la necesidad de aumentar la presencia de efectivos y equipamiento en las calles.



El dirigente reconoció, de todos modos, que “todavía falta mucho” para resolver los problemas de seguridad que atraviesa la ciudad.



En el balance enumeró distintas acciones vinculadas con la infraestructura y los servicios urbanos. Entre ellas mencionó el programa Bacheo Express, la ampliación del plan Mar del Plata 100% LED, obras de infraestructura escolar, mejoras en espacios públicos y gestiones destinadas a promover inversiones privadas y generar nuevos puestos de trabajo.



El dirigente aseguró que su concepción de la política está vinculada con la cercanía y el contacto directo con los vecinos, y sostuvo que durante su gestión intentó evitar promesas que no pudiera cumplir. “La vieja política nos tiene acostumbrados a promesas de todo tipo. Yo elegí en cada recorrida y declaración, no mentirles”, afirmó.



En su despedida, Neme le deseó “lo mejor” a Montenegro y aseguró que el destino político del intendente y de su equipo también repercute directamente sobre los habitantes de Mar del Plata y Batán.

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Respecto a su futuro manifestó: “me van a encontrar en el mismo lugar de siempre, del lado de los marplatenses”.

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