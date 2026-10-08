El conflicto de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires podría tener repercusiones en Mar del Plata durante el próximo verano. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) anunció que profundizará su plan de lucha y no descarta trasladar las protestas a destinos turísticos de la Costa Atlántica, en medio de los reclamos por mejoras salariales y laborales.

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La organización sindical viene desarrollando manifestaciones en distintos puntos de la provincia para exigir respuestas a sus demandas. Entre las últimas medidas se encuentra una protesta en la intersección de la autopista Panamericana y la ruta 197, mientras que también se prevén nuevas concentraciones en accesos estratégicos del territorio bonaerense.

Uno de los principales reclamos apunta a la convocatoria del Consejo de Empleo Municipal, un organismo creado hace aproximadamente diez años que todavía no logró funcionar plenamente. Aunque el Gobierno provincial avanzó en su puesta en marcha, los sindicatos cuestionan la demora en concretar una instancia de negociación que permita abordar las condiciones laborales del sector.

La situación salarial también genera preocupación. Desde Fesimubo aseguran que existen municipios donde los trabajadores perciben ingresos mensuales desde los 150.000 pesos, mientras que las negociaciones por aumentos dependen de cada administración local.

Otro de los puntos centrales es el crecimiento de la precarización laboral. Los representantes gremiales denuncian que numerosos puestos que quedan vacantes por jubilaciones son cubiertos mediante contrataciones de monotributistas, sin las mismas garantías de estabilidad que tienen los empleados de planta permanente.

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En este contexto, la posibilidad de extender las manifestaciones a la Costa Atlántica coloca a Mar del Plata entre los destinos que podrían verse alcanzados por las medidas durante la temporada de verano, cuando la ciudad registra una importante afluencia turística.

Por el momento, no se anunciaron fechas ni protestas específicas en Mar del Plata. Sin embargo, la advertencia sindical abre la posibilidad de que el conflicto provincial tenga presencia en la ciudad durante uno de los períodos de mayor actividad económica del año.