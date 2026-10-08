El Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata festejó su 83° aniversario con un fuerte comunicado, donde se mostraron en contra del Gobierno Nacional y señalaron la importancia recuperar lo colectivo, fortalecer la solidaridad y la participación sindical. Como así también plantearon la necesidad de construir una alternativa política.

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En el texto publicado por la organización, destacaron que el 8 de octubre los encuentra recordando la historia del movimiento, reafirmando su compromiso a “defender la dignidad, la unidad de la clase trabajadora y la soberanía nacional”.

En el texto resaltaron la identidad del sindicato siendo estos la solidaridad y la defensa de los trabajadores. También hicieron pie en la actualidad del país, donde argumentaron que existe “una realidad que no podemos ignorar. Con una profunda crisis económica, con caída del consumo, despidos, cierre de fábricas y pérdida del poder adquisitivo, golpea a millones de familias”. Frente a los hechos, desde el sindicato reafirmaron: “Los trabajadores y las trabajadoras no somos responsables de las crisis que generan los modelos económicos que concentran la riqueza”.

"En este contexto de fragmentación e individualismo, debemos recuperar lo colectivo, fortalecer la solidaridad y la participación sindical", comentaron.

A través del comunicado, el sindicato expresó que “los gobiernos de derecha no son una opción” y apuntaron a la necesidad de construir una alternativa y un proyecto político que los incluya. “Que ponga en el centro a quienes producen la riqueza, que garantice una distribución más justa, que defienda el trabajo y que proteja nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestra tierra”, argumentaron.

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A su vez, hicieron pie en la reforma laboral y destacaron que seguirán defendiendo el Convenio Colectivo de Trabajo. “Allí están plasmados derechos que son conquistas obtenidas a través de años de organización y lucha”, agregaron.

En otro pasaje del comunicado, el Sindicato de Luz y Fuerza destacó los logros conseguidos por su organización, como también apuntaron que seguirán “fortaleciendo la asistencia y los beneficios para afiliadas y afiliados activos y jubilados, con herramientas para que nadie quede solo frente a una necesidad”.

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