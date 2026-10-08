La Municipalidad de General Pueyrredón, a través del Departamento de Bromatología, emitió un alerta acerca de la prohibición del consumo y comercialización del aceite de girasol San Vicente.

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La prohibición corresponde a los productos que posean los siguientes datos:

Registro Nacional de Establecimientos (RNE): 02-040.253.

Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA): EX 2020-12335931-GDEBA-DIYPAMDAGP.

El motivo detrás de la prohibición radica en que se trata de un producto el cual su RNE corresponde a una empresa que no reconoce el producto como propio, ya que es elaborado por otra diferente. A su vez, el RNPA corresponde a un aceite de girasol de otra marca.

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De acuerdo a los argumentos que presentó el municipio a la hora de emitir la alerta se encuentra que el contenido neto es menor al declarado, la denominación del producto y la lista de ingredientes no coinciden con el análisis de perfil graso, ya que no se corresponde con el perfil de aceite de girasol. Por lo que el producto se encuentra falsificado y adulterado.

Desde el Municipio de General Pueyrredón solicitaron que en caso de encontrar estos productos se deberán comunicar a los teléfonos: 499 7736; 7737 o al 7730.

A su vez pueden comunicarse por email a [email protected]

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Desde el Municipio se recomienda a la población que tenga en su poder dichos productos, que se abstenga de consumirlos y a quienes expendan los productos, que cesen su comercialización.

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