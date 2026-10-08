Las escuelas públicas de Mar del Plata podrían ver afectado su funcionamiento el próximo jueves 15 de octubre debido a un paro docente de 24 horas convocado a nivel nacional. La medida contará con la adhesión de los principales sindicatos bonaerenses y forma parte de un reclamo por la recuperación del poder adquisitivo, la restitución de fondos educativos y mejores condiciones laborales.

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La protesta fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y tendrá participación de organizaciones provinciales como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), entre otras entidades.

El paro estará acompañado por una Marcha Federal que tendrá su principal concentración en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también se prevén manifestaciones en distintos puntos del país. Entre las demandas aparecen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional, la defensa de las jubilaciones y el incremento de los recursos destinados a la educación pública.

En territorio bonaerense, el conflicto también se vincula con las negociaciones salariales provinciales. Los sindicatos vienen solicitando una nueva convocatoria a paritarias después de que los trabajadores cobraran sus haberes de octubre sin incrementos, una situación que profundizó el malestar en el sector.

La medida llegará apenas dos semanas después del paro realizado el 1 de octubre, cuando docentes bonaerenses suspendieron sus actividades para reclamar respuestas frente a distintos episodios de violencia registrados en establecimientos educativos. En aquella oportunidad, el Gobierno provincial advirtió sobre la posibilidad de aplicar descuentos salariales por los días no trabajados.

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El jueves 15 también estará marcado por la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización central se desarrollará frente al Congreso de la Nación, con actividades previstas en diferentes ciudades argentinas.

Los sectores universitarios reclaman una recomposición urgente de los salarios docentes y no docentes, actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones y el sistema científico.

En Mar del Plata, la jornada podría afectar tanto el normal desarrollo de las clases en las escuelas públicas como las actividades vinculadas con la educación superior. Sin embargo, el alcance definitivo de las medidas y las eventuales movilizaciones locales dependerán de las definiciones de las organizaciones gremiales en los próximos días.

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