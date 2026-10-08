El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitó Mar del Plata para encabezar el sexto encuentro regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, una jornada destinada a debatir las necesidades de infraestructura y las oportunidades de crecimiento de la Región Marítima.

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La actividad se realizó en el Hotel 13 de Julio y reunió a representantes de 11 municipios, entre ellos General Pueyrredon, Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar y Villa Gesell. También participaron universidades, cámaras empresariales, organizaciones sindicales, sectores productivos, instituciones educativas y representantes de los puertos de Mar del Plata y Quequén.

Durante su intervención, Katopodis hizo especial referencia a la situación económica de Mar del Plata y al peso que tienen el turismo y la industria en el desarrollo local. “Cuando se apaga el motor del turismo y de la industria; cuando producir y trabajar no es un buen negocio, Mar del Plata no tiene destino”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales desafíos es generar condiciones para que la actividad económica se traduzca en mejores oportunidades laborales. “Queremos que los buenos trabajos y los buenos salarios se queden acá. El esfuerzo tiene que ser más parejo en la Argentina”, expresó.

El encuentro tuvo como objetivo sumar propuestas al Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa que busca establecer prioridades para futuras obras públicas y fortalecer la integración entre las distintas localidades.

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Para ello, los participantes trabajaron en mesas temáticas donde se debatieron mejoras en las rutas, el transporte, la logística y los servicios públicos. También se abordaron proyectos vinculados con la ampliación de las redes de gas natural, la distribución de energía eléctrica y el desarrollo de fuentes renovables.

Otro de los temas centrales fue la gestión del agua, con propuestas para garantizar el abastecimiento tanto a la población como a los sectores productivos y mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos como sequías e inundaciones.

Además, se analizaron necesidades relacionadas con la infraestructura urbana, los espacios de cuidado y la participación de los jóvenes en la planificación de obras vinculadas con la educación, el empleo y las nuevas tecnologías.

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Katopodis remarcó que el propósito de estos encuentros es escuchar a los distintos sectores antes de definir las prioridades de inversión provincial. “No podemos pensar el futuro sin escucharlos”, aseguró, y destacó la participación de representantes del sector público y privado, instituciones educativas e intendentes de diferentes espacios políticos.

El funcionario también defendió el papel de la infraestructura como herramienta para impulsar el desarrollo regional. “Tenemos que poder construir el segundo piso de todo: más universidades, más rutas, más logística”, señaló.

La jornada en Mar del Plata se sumó a las realizadas anteriormente en Chascomús, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen y Junín. Con estos encuentros, el Gobierno bonaerense busca reunir propuestas de cada región para orientar la planificación de futuras inversiones y obras públicas.

En el caso de la Región Marítima, los aportes recogidos permitirán identificar necesidades compartidas entre los municipios, especialmente en materia de conectividad, servicios y desarrollo productivo. Por el momento, no se anunciaron obras específicas ni plazos de ejecución como resultado de la jornada.