El personal de la Subcomisaría Los Acantilados realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Heguilor al 1300, en el marco de una investigación por distintos robos agravados ocurridos en la zona sur.

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Durante el procedimiento se secuestró un Renault Clio gris, el cuál habría sido utilizado en al menos uno de los hechos investigados. La medida se concretó luego del análisis y seguimiento de cámaras de seguridad.

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La investigación vincula al vehículo con un robo ocurrido el 29 de septiembre en una estancia ubicada sobre el Camino Viejo a Miramar, donde los autores escaparon en un automóvil de similares características, y con otros dos hechos registrados en septiembre en la misma jurisdicción.

Intervino la UFI N.º 13, a cargo del Dr. Mariano Moyano, el cual avaló el procedimiento y dispuso el secuestro del vehículo, mientras continúan las tareas para determinar la participación del investigado.

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