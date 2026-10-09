Mar del Plata registra entre un 45% y un 50% de ocupación hotelera prevista para el fin de semana largo de octubre, según las mediciones de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

Ads

Puede interesarte

“Estamos midiendo y obviamente que estamos esperando llegar a último momento, viendo si mejora el clima un poco mañana, pero lo que tenemos medido con la asociación está entre el 45 y 50 por ciento de ocupación”, señaló Hernán Szkrohal a El Marplatense.

El sector turístico mantiene expectativas de que las condiciones meteorológicas impulsen las reservas de último momento y permitan mejorar los niveles de ocupación durante los próximos días.