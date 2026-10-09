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Mar del Plata registra entre un 45% y un 50% de reservas para el fin de semana largo
Hernán Szkrohal, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, señaló que esperan una mejora del clima para definir la ocupación turística durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Mar del Plata registra entre un 45% y un 50% de ocupación hotelera prevista para el fin de semana largo de octubre, según las mediciones de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.
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“Estamos midiendo y obviamente que estamos esperando llegar a último momento, viendo si mejora el clima un poco mañana, pero lo que tenemos medido con la asociación está entre el 45 y 50 por ciento de ocupación”, señaló Hernán Szkrohal a El Marplatense.
El sector turístico mantiene expectativas de que las condiciones meteorológicas impulsen las reservas de último momento y permitan mejorar los niveles de ocupación durante los próximos días.