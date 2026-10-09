Un incendio provocó importantes daños materiales en una vivienda ubicada en Jara al 1900, en Mar del Plata, durante la madrugada de este viernes. Las llamas afectaron la totalidad del inmueble y también destruyeron un automóvil que se encontraba en el patio.

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Al arribar al lugar, una dotación del cuartel de Bomberos Monolito constató que el fuego se encontraba en pleno desarrollo dentro de un chalet de seis ambientes con techo de tejas.

Los efectivos trabajaron con una línea de 38 milímetros para combatir las llamas y solicitaron apoyo para el abastecimiento de agua. En respuesta, se hizo presente una unidad cisterna del cuartel de Bomberos Centro.

Una vez finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento, se confirmó que la vivienda había sufrido daños totales. El vehículo afectado era un Fiat Uno, que también resultó completamente dañado por el fuego.

Pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas. El propietario manifestó ante los efectivos que tanto la casa como el automóvil contaban con seguro, aunque no pudo precisar en ese momento el nombre de las compañías aseguradoras.

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En el lugar también intervino personal del Comando de Patrullas Norte, que realizó las actuaciones correspondientes. Tras controlar el siniestro y replegar el material utilizado, los bomberos regresaron al cuartel.