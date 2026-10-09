Mar del Plata se prepara para cerrar la semana con condiciones meteorológicas típicas de una jornada invernal. Este viernes 9 de octubre, el pronóstico anticipa temperaturas bajas para la época, cielo mayormente nublado y escasas posibilidades de una mejora sostenida, en un escenario marcado por la humedad y la influencia del viento marítimo.

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De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 10 grados, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 13 grados. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana predominará la nubosidad, con un ambiente fresco que se mantendrá a lo largo del día.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde podrían registrarse algunos períodos de sol entre las nubes, aunque el cielo continuará mayormente cubierto. También se mantiene la posibilidad de lloviznas aisladas, especialmente hacia el cierre de la jornada, sin que se anticipen precipitaciones intensas de manera generalizada.

En cuanto al viento, se espera que predomine del sector sur y sudeste. Esta circulación favorecerá el ingreso de aire marítimo y contribuirá a mantener la sensación de frescura, especialmente en los sectores cercanos a la costa.

La humedad también será protagonista. Durante este jueves se registraron valores cercanos al 100%, producto de las precipitaciones y la persistente nubosidad.

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De cara al fin de semana largo, las condiciones meteorológicas continuarían inestables, con temperaturas moderadas a bajas y posibilidades de nuevas precipitaciones durante el sábado.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un viernes en el que el abrigo seguirá siendo indispensable, mientras la primavera continúa sin mostrar su cara más cálida.