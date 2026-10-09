Con motivo del fin de semana largo por el feriado del lunes 12 de octubre, la Municipalidad de General Pueyrredon informó cómo será el funcionamiento de los principales servicios públicos en Mar del Plata y Batán. Durante estas jornadas se mantendrán guardias en Salud, Desarrollo Social, Seguridad, Obras Sanitarias y Cementerios, mientras que la recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad.

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En el área de Salud, permanecerán abiertos los centros Ameghino (Luro 10.052), Batán (calles 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (calle 11 al 360) y Oñativia (José Hernández 475). Además, el Centro de Salud Alto Camet, ubicado en Cura Brochero 7100, atenderá demanda espontánea de 8 a 20. Ante emergencias médicas, los vecinos podrán comunicarse con el SAME al 107, disponible las 24 horas, mientras que la línea 109 continuará habilitada para atención en Salud Mental.

En cuanto a los cementerios, el Cementerio Parque abrirá de 7 a 17.30, con atención administrativa de 7.30 a 12. Los servicios de inhumación a nichos, bóvedas y panteones se realizarán entre las 9 y las 12. Por su parte, el Cementerio La Loma atenderá de 8 a 17.30, con ingreso por Almafuerte y Bernardo de Irigoyen durante ese horario, mientras que el acceso de Paso y Bernardo de Irigoyen permanecerá abierto hasta las 13.

Desde la Secretaría de Seguridad se garantizarán guardias mínimas y de urgencia mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil, cuya línea de atención es el 103. También se mantendrá el servicio de seguridad en playas, con guardavidas en 18 balnearios de 11 a 17. Para emergencias policiales, continuará disponible el 911.

Por su parte, Desarrollo Social mantendrá operativo el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo durante las 24 horas, a través de la línea 102. Para situaciones de violencia de género estará habilitado el 144, mientras que la asistencia a personas en situación de calle podrá solicitarse mediante la opción 5 del 147 o por WhatsApp al 223 5209122. La Dirección de Asistencia a las Víctimas también estará disponible a través del 223 5902945.

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Finalmente, Obras Sanitarias (OSSE) mantendrá guardias operativas para garantizar la atención de inconvenientes relacionados con el suministro de agua, las cloacas y los desagües pluviales. Los usuarios podrán realizar consultas mediante WhatsApp al 223 6948900, por teléfono al 0810 666 2424 o a través del sitio web oficial del organismo.

De esta manera, el Municipio aseguró la continuidad de los servicios esenciales durante el fin de semana largo y recordó a los vecinos la importancia de utilizar las líneas de atención correspondientes ante cualquier inconveniente o emergencia.