La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad FASTA celebrará su 30° aniversario con dos jornadas conmemorativas que se desarrollarán el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre en Mar del Plata. Las propuestas reunirán a estudiantes, docentes, graduados, profesionales y vecinos, con actividades centradas en la promoción, la prevención y el cuidado integral de la salud.

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La primera jornada tendrá lugar el miércoles 14, de 11 a 14hs en Plaza Mitre, con la iniciativa "Estaciones Saludables – Cinco carreras, una comunidad”. La actividad será gratuita, presencial y abierta a personas de todas las edades, con espacios de orientación y educación organizados por las cinco carreras que integran la Facultad: Nutrición, Kinesiología y Fisiatría, Fonoaudiología, Medicina y Odontología.

A través de distintos stands, estudiantes y docentes compartirán información y recomendaciones para incorporar hábitos saludables y reconocer señales de alerta relacionadas con el cuidado de la salud.

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La Licenciatura en Nutrición presentará la estación “Alimentar la salud”, dedicada a los hábitos alimentarios, la composición de un plato equilibrado, la hidratación y la lectura de etiquetas. Por su parte, Kinesiología y Fisiatría desarrollará “Moverse es salud”, con propuestas vinculadas con la movilidad, el equilibrio, la postura, las pausas activas y la importancia de reducir el sedentarismo.

En tanto, Fonoaudiología estará presente con “Comunicar y escuchar”, un espacio orientado al cuidado de la voz y la audición, el uso responsable de auriculares, la comunicación y las señales de alarma. Medicina participará con “Conocer para prevenir”, donde se abordarán los controles preventivos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los factores de riesgo. Odontología completará el recorrido con “La salud comienza en la boca”, una propuesta sobre higiene bucal, técnicas de cepillado, alimentación, prevención de caries y signos de alerta.

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La organización informó que las estaciones tendrán un enfoque educativo y preventivo, por lo que no se realizarán diagnósticos definitivos, tratamientos ni prescripciones médicas. Como cierre, los participantes podrán elegir un “compromiso saludable” que sintetice lo aprendido durante el recorrido por los cinco espacios.

Las actividades continuarán el jueves 15 de octubre, a partir de las 18.30, con la jornada “Activos para la Salud – Una mirada interprofesional”, que se llevará a cabo en el Auditorio Botín de la sede San Alberto Magno (SAM), ubicada en avenida Avellaneda 3341.

El encuentro reunirá a autoridades de la Universidad, directores de carrera, docentes y miembros de la comunidad universitaria para conmemorar las tres décadas de trayectoria de la Facultad y repasar su historia. Uno de los momentos centrales será la entrega de reconocimientos y distinciones a personas que contribuyeron a su crecimiento y desarrollo.

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Además, el programa incluirá cinco intervenciones profesionales y una conversación bajo el eje “La salud se construye con otros”, con el objetivo de compartir las perspectivas de las distintas disciplinas que forman parte de la institución.

La celebración concluirá con la presentación de un compromiso institucional de futuro y un cierre artístico, en una propuesta que busca reconocer el camino recorrido por la Facultad de Ciencias Médicas y proyectar sus próximos años de trabajo.