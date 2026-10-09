UTHGRA Mar del Plata asumió directamente la administración de la obra social de los trabajadores hoteleros y gastronómicos, Osuthgra, luego de rescindir el contrato con una empresa gerenciadora. Desde la conducción local aseguraron que las prestaciones se encuentran normalizadas y que la cobertura médica para los afiliados y sus familias está garantizada.

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La decisión se tomó en un contexto de dificultades para el sistema de salud, marcado por el bajo nivel de los aportes, los recortes del Gobierno nacional, el incumplimiento de algunos empleadores y el impacto de los amparos judiciales sobre las obras sociales. Ante este escenario, el sindicato señaló que busca reorganizar los recursos disponibles, fortalecer los servicios y sostener la atención médica.

“Sabemos que estamos atravesando por un momento muy difícil y que el sistema de salud vive un presente extremadamente delicado. Sabemos que a veces no se puede conformar a todo el mundo, pero también queremos que tengan en claro que todos los días trabajamos y ponemos todo nuestro esfuerzo para que nuestra obra social siga dando respuestas y para mejorar un poco más cada día”, sostuvo el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín.

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Uno de los principales puntos de atención son los policonsultorios ubicados en la sede del sindicato, en San Luis 2548. Allí se brinda atención médica de lunes a viernes, de 8.30 a 20, y los sábados, de 9 a 18, aunque durante esa última jornada la atención es exclusivamente por demanda espontánea.

En el establecimiento, los afiliados pueden acceder a consultas de pediatría, clínica médica para adultos y ginecología por demanda espontánea. Además, la cartilla incluye especialidades como cardiología, nefrología, odontología para adultos y odontopediatría, flebología, cirugía general para adultos, cirugía pediátrica, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y traumatología.

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La cobertura también contempla guardias médicas externas. La atención pediátrica y obstétrica se brinda en la Clínica 25 de Mayo, ubicada en 25 de Mayo 3542, mientras que la guardia médica para adultos funciona en el Sanatorio Avenida, en Lamadrid 3060. Por su parte, el Hospital Privado de Comunidad (HPC), situado en Córdoba 4545, ofrece consultas con especialistas, estudios y prestaciones de alta complejidad mediante derivación y autorización de Auditoría Médica.

Desde la conducción local remarcaron que el objetivo es sostener una red de atención que permita responder tanto a las consultas habituales como a las necesidades que requieren prácticas médicas de mayor complejidad.

Santín reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, aunque destacó el compromiso de la organización con la continuidad de los servicios. “Nuestro compromiso es garantizar los servicios, la atención médica y cuidar los recursos para que cada compañero y su familia tengan la atención que se merecen”, afirmó.

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Finalmente, el secretario general aseguró que el sindicato continuará trabajando para acompañar a los trabajadores del sector y sus familias. “Las dificultades son muchas, pero no nos van a encontrar de brazos cruzados. Vamos a seguir trabajando, poniendo todo de nosotros, redoblando los esfuerzos y acompañando siempre a la gran familia hotelera y gastronómica”, concluyó.